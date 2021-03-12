В Тверской области для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Кувшиново введут льготы по налогам

В Тверской области для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в городе Кувшиново будет создан льготный налоговый режим. Соответствующие законодательные инициативы Губернатора Тверской области рассмотрены на заседании регионального Правительства, которое 23 марта провёл Игорь Руденя.

Одной из основных преференций для резидентов ТОСЭР должно стать снижение налога на прибыль организаций. По действующему законодательству ставка составляет 20 %. Предлагаемая ставка - 5% в течение пяти налоговых периодов после получения первой прибыли, 13% - в последующие пять лет.

«Считаем, что это очень хорошая мера поддержки для резидентов, реализации новых проектов на этой территории», - отметил Игорь Руденя.

Кроме того, резидентов ТОСЭР «Кувшиново» планируют освободить от налога на имущество сроком на 10 лет. Сейчас ставка по данному направлению составляет 2,2%.

Решение о создании в моногороде Кувшиново первой в Тверской области ТОСЭР было принято Правительством РФ в 2020 году.

За десять лет планируется создать на этой территории свыше 1260 рабочих мест. Предполагаемый общий объем инвестиций – более 15,1 млрд рублей.

В настоящее время к реализации на этой территории планируется сразу нескольких якорных инвестиционных проектов. Среди ключевых – строительство инновационного тепличного комплекса на производственной площади 15 га, молокоперерабатывающего предприятия и молочно-товарной фермы с комплексом по переработке, производства металлоизделий.

Тверская область активно сотрудничает с Фондом развития моногородов в части строительства инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. В 2021 году на создание инфраструктурных объектов для тепличного комплекса «Кувшиновский» предусмотрено свыше 165,3 млн рублей. Из них 131,3 млн рублей – средства Фонда развития моногородов, 33,9 млн рублей – консолидированного бюджета Тверской области. Предусмотрено строительство сетей водоотведения, газо- и электроснабжения, а также котельной для тепличного комплекса.

Пресс-служба Правительства Тверской области