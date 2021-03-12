В 24 муниципалитетах Тверской области в этом году появятся новые объекты для занятий спортом

В 2021 году в 24 муниципалитетах Тверской области будут созданы спортивные площадки. На каких конкретно территориях появятся новые объекты для занятий спортом, определили на заседании регионального Правительства, которое 23 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Это только очередной этап. В этом году работа по данному направлению будет в разы усилена и масштабирована. Развитие спортивной инфраструктуры требует большего внимания. В течение двух-трёх лет мы должны существенно сдвинуться вперёд, чтобы у нас доступность таких объектов была на более высоком уровне»,- отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Областную поддержку на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений направят Твери, Зубцовскому и Бологовскому району, Селижаровскому, Сандовскому и Пеновскому муниципальным округам, Медновскому сельскому поселению Калининского района и Рыбинскому сельскому поселению Максатихинского района. Для жителей этих территорий будут созданы поля для мини-футбола, площадки для сдачи норм ГТО, на каждой будет размещено не менее 23 спортивных снарядов. В общей сложности будет установлено оборудования на сумму 16,1 млн рублей.

Плоскостные спортивные сооружения установят в Ржеве, Вышневолоцком, Кашинском и Нелидовском городских округах, Андреапольском, Западнодвинском и Лесном муниципальных округах, Старицком, Жарковском, Кувшиновском, Лихославльском и Торопецком районах, посёлке Белый Городок Кимрского района, Краснознаменском сельском поселении Спировского района, Семендяевском сельском поселении Калязинского района, Щербининском сельском поселении Калининского района.

Например, в Андреаполе установят 10 уличных тренажёров, а в Старице и Кашине на спортивных объектах появятся новые трибуны для зрителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области