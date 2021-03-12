До 3,2 миллиона человек планируют увеличить туристический поток в Тверскую область к 2023 году

Реализация государственной программы Тверской области по развитию туристической индустрии до 2023 года рассмотрена на заседании регионального Правительства Тверской области, которое 23 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. Она затрагивает все муниципалитеты региона. У нас огромное количество исторических памятников, мы обладаем богатыми природными ресурсами. Преимуществами территории является разветвленная дорожная инфраструктура, близость к мегаполисам страны. Эти факторы должны быть максимально использованы для развития нашего потенциала в турсекторе. Кроме того, туриндустрия – это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса», – сказал Игорь Руденя.

В 2020 году Тверскую область посетили 1,3 миллиона туристов. К 2023 году планируется увеличить тур поток в регион до 3,2 миллиона гостей. Для решения этой задачи в рамках программы реализуется комплекс мероприятий – от создания новых маршрутов, объектов показа и поддержки субъектов турбизнеса до подготовки кадров и создания комфортной туристской среды.

При поддержке региона за прошедшие три года в Тверской области создано 30 частных объектов тур показа и17 - муниципальных. Разработано и опубликовано на welcometver.ru50 туристических маршрутов. Статус «брендовый маршрут России» получила «Государева дорога», которая помимо этого признана «Лучшей межрегиональной практикой» и находится на реализации у 12 туроператов из 4 регионов.

Игорь Руденя поддержал предложение директора Агентства путешествий «Радуга» Елены Грачевниковой по более активному развитию школьного туризма.

«Для детей это хорошая возможность узнать территорию, где они родились, живут и учатся. Надо демонстрировать школьникам наше историческое наследие», – отметил Губернатор.

Кроме того, Игорь Руденя поручил включить в государственную программу развитие народных промыслов Верхневолжья. По словам главы региона, это значимое направление для повышения привлекательности Тверской области.

Большой интерес у гостей и жителей региона всех возрастов вызывают маршруты патриотической направленности. Главной достопримечательностью стал Ржевский мемориал Советскому солдату, открытый Президентом России Владимиром Путиным в 2020 году. Только за 2021-й его посетили более 450 тысяч человек. В дальнейшем здесь предполагается создание музея, показывающего масштаб и роль Ржевской битвы в ходе Великой Отечественной войны. В регионе созданы также патриотические маршруты «Земля воинской славы», «Дороги Победы», «Ржев сквозь века».

Тверская область входит в пятерку регионов-лидеров ЦФО в сфере событийного туризма. В этом году в событийный календарь региона вошло 106 мероприятий.

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров в сфере гостеприимства: за 2018-2020 годы более 150 работников отелей прошли обучение, около 100 экскурсоводов повысили квалификацию. 70% выпускников Тверского колледжа сервиса и туризма трудоустраиваются по специальности.

В Тверской области продолжается развитие комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море».Создается порт для туристических судов в устье реки Шоша на территории особой экономической зоны «Завидово».

Приоритеты на ближайшие годы –дальнейшая реализация в отрасли инвестиционных проектов, в том числе при участии БРИКС, а также поддержка муниципалитетов в продвижении своих туристских ресурсов. В частности, благодаря программе создания комфортной городской среды новый облик обретают популярные среди жителей и туристов видовые объекты – набережные, парки, горсады, исторические территории «малых» городов.

Сегодня на территории региона расположены 264 отеля, загородных баз и гостиничных комплексов, в Верхневолжье работает 28 региональных туроператорских компаний и 178 аттестованных экскурсоводов, функционирует около 170 музеев и музейно-культурных центров.

Пресс-служба Правительства Тверской области