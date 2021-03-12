Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 марта 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 34 418 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 123 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 66 655 жителей региона, за последние сутки – 923 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 626 145, в том числе за последние сутки их проведено 1859.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 36 572 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 437 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
717 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 11 663
Конаковский район 2563
Вышневолоцкий городской округ 2032
Ржев 2006
Торжок 1559
Калининский район 1516
Кимры 1469
Бологовский район 982
Бежецкий район 798
Лихославльский район 794
Нелидовский городской округ 780
Осташковский городской округ 764
Старицкий район 738
Торопецкий район 712
Кашинский городской округ 702
Калязинский район 678
Весьегонский муниципальный округ 593
Максатихинский район 591
Андреапольский муниципальный округ 502
Торжокский район 460
Кувшиновский район 414
Западнодвинский муниципальный округ 394
Оленинский муниципальный округ 365
Зубцовский район 363
Спировский район 342
Рамешковский район 329
Ржевский район 289
Селижаровский муниципальный округ 263
ЗАТО Озёрный 250
Кимрский район 238
Фировский район 204
Сонковский район 204
Краснохолмский муниципальный округ 174
Бельский район 158
Лесной муниципальный округ 149
Кесовогорский район 143
Жарковский район 103
Пеновский муниципальный округ 103
Молоковский район 84
Сандовский муниципальный округ 75
Удомельский городской округ 26
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области