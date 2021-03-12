Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 марта 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 34 418 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 123 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 66 655 жителей региона, за последние сутки – 923 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 626 145, в том числе за последние сутки их проведено 1859.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 36 572 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 437 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

717 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 11 663

Конаковский район 2563

Вышневолоцкий городской округ 2032

Ржев 2006

Торжок 1559

Калининский район 1516

Кимры 1469

Бологовский район 982

Бежецкий район 798

Лихославльский район 794

Нелидовский городской округ 780

Осташковский городской округ 764

Старицкий район 738

Торопецкий район 712

Кашинский городской округ 702

Калязинский район 678

Весьегонский муниципальный округ 593

Максатихинский район 591

Андреапольский муниципальный округ 502

Торжокский район 460

Кувшиновский район 414

Западнодвинский муниципальный округ 394

Оленинский муниципальный округ 365

Зубцовский район 363

Спировский район 342

Рамешковский район 329

Ржевский район 289

Селижаровский муниципальный округ 263

ЗАТО Озёрный 250

Кимрский район 238

Фировский район 204

Сонковский район 204

Краснохолмский муниципальный округ 174

Бельский район 158

Лесной муниципальный округ 149

Кесовогорский район 143

Жарковский район 103

Пеновский муниципальный округ 103

Молоковский район 84

Сандовский муниципальный округ 75

Удомельский городской округ 26

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области