На предприятиях Тверской области для повышения производительности внедрят инструменты бережливого производства

На ряде предприятий Тверской области внедрят инструменты бережливого производства. Это позволит повысить эффективность их деятельности, обеспечит рост конкурентоспособности продукции, уровень доходов и расширение налогооблагаемой базы. Решение принято по итогам визита в тверской регион представителей Федерального центра компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда.

«Промышленный потенциал исторически задает темп социально-экономического развития Тверской области. Показателем эффективности работы отрасли должны стать объемы выпускаемой продукции, количество вновь созданных рабочих мест, модернизация предприятий», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Эксперты ФЦК посетили несколько промышленных предприятий Тверской области, в том числе ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб», Дмитрогорский молочный завод, Тверской завод железобетонных изделий и труб № 4, Лихославльский завод «Светотехника». Особое внимание было уделено потенциалу компаний в сфере роста производительности труда, а также их готовности к повышению эффективности производственных процессов.

Специалистами отмечен высокий уровень компаний Верхневолжья по организации работы производственных процессов, развитию управления логистическими системами, внедрению отдельных элементов бережливого производства, таких как система организации и рационализации рабочих мест, система управления ресурсами. Кроме того, как было отмечено, на предприятиях действуют механизмы повышения квалификации персонала по улучшению организации труда.

Следующим этапом работы ФЦК в Тверской области в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» будет отбор предприятий, проявивших наибольшую заинтересованность к реализации мероприятий по повышению производительности труда. Затем в течение этого года эксперты будут оказывать поддержку таким предприятиям по внедрению инструментов бережливого производства. Представители ФЦК подчеркнули: в Тверской области имеется значительный потенциал для реализации таких систем.

Пресс-служба Правительства Тверской области