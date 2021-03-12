Игорь Руденя передал главврачам учреждений здравоохранения Тверской области 14 новых машин скорой помощи

23 марта в Твери состоялось торжественное вручение машин скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Верхневолжья. 14 новых автомобилей главврачам больниц передал Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Машины направят в 12 городов и районов региона.

«Мы продолжаем системную работу по укреплению здравоохранения Тверской области. Сегодня передаем новые автомобили скорой помощи нашим муниципалитетам. В том числе это 10 машин категории «В», оснащенные современной техникой. С 2016 года парк машин скорой помощи обновили более чем на 160 единиц. Будем продолжать обновление технопарка службы, ремонт подстанций, а также модернизацию первичного звена здравоохранения. Благодаря поддержке Президента России, Правительства РФ у нас есть шанс выйти на более качественный уровень оказания медицинской помощи населению», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил за работу врачей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров, водителей службы скорой помощи Тверской области.

«Это люди, которые первыми приходят на помощь нашим гражданам», – подчеркнул Губернатор.

По одному автомобилю скорой медицинской помощи класса «В» («Газель Некст») направлены в Вышневолоцкий и Кашинский городские округа, Краснохолмский муниципальный округ, Бежецкий, Бологовский, Жарковский, Максатихинский, Старицкий, Торжокский районы. В том числе одна машина предусмотрена Калязинскому району. С просьбой усилить службу скорой помощи в муниципальном образовании к Игорю Рудене обратились жители Калязина в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь 4 марта.

«Сегодня мы получили новый автомобиль. Машина была крайне необходима для нашей службы скорой помощи. Она полностью укомплектована. Будем использовать ее для транспортировки пациентов внутри района, а также в другие районы области и в клиники Твери», – сказал главный врач Калязинской центральной районной больницы Андрей Дмитриев.

Еще три санитарные машины («Лада Ларгус») выделены Твери, одна – городу Кимры.

Все автомобили, переданные в районы, оснащены современным оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи. Так, в машинах класса «В» есть электрокардиографы, дефибрилляторы, пульсоксиметры, экспресс-измерители концентрации глюкозы, бактерицидные облучатели, портативные ингаляторы и другая техника.

«Хотелось бы выразить слова благодарности Губернатору Тверской области за обновление автомобильного парка нашей службы. Сегодня в регионе круглосуточно дежурит более 120 бригад, которые готовы оказывать экстренную помощь жителям Верхневолжья. Это стало возможным благодаря четкой стратегии, которая разработана Правительством Тверской области. Мы реализуем программы централизации и диспетчеризации службы, обновление автомобильного парка, привлечения кадров», – отметил главный врач Тверской станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

Регион планирует и далее обновлять автопарк службы скорой помощи в районах. В общей сложности в ближайшие пять лет предусмотрена поставка 93 машин.

Пресс-служба Правительства Тверской области