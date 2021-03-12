Город Тверь заявил 15 проектов на голосование по выбору объектов благоустройства в 2022 году

15 проектов представлено от столицы Верхневолжья на рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Работы будут выполнены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал – от облика городов и поселков Тверской области зависит привлекательность региона для молодёжи. Это также важный элемент развития экономики и туризма, улучшения демографической ситуации.

Жители Твери могут сами выбрать объекты благоустройства в 2022 году. На голосование представлены проекты благоустройства Тверской площади (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину), проспекта Чайковского (от здания Геофизики до ул. Коминтерна), улицы Трехсвятская, берега реки Тьмаки от моста в створе Свободного переулка до Тверского проспекта – здесь предполагается создание пешеходной прогулочной зоны вдоль реки, площадок отдыха у воды.

Также на голосование заявлен проект благоустройства Острова Памяти, включая берег Волги до Дворца спорта «Юбилейный» и работы на анфиладе, ведущей к Вечному Огню.

Сделать лучше предложено набережные Степана Разина и Афанасия Никитина (от Нового моста до Речного вокзала), улицы Хромова (в районе застройки МЖК) и Благоева на пересечении с улицей Горького, бульвар Гусева (от ул. Королева до ул. Можайского).

Заявлен и проект благоустройства Бобачевской рощи – особо охраняемой природной территории регионального значения. Здесь планируют обустроить действующую тропиночную сеть.

Между школами №33 и №39 предложено создать спортивный комплекс с площадкой для воркаута. Спортивную зону объединят с яблоневым садом.

На голосование заявлено благоустройство бульвара Ногина (от пр-та Калинина до ул. Новикова) с модернизацией, озеленением, созданием пешеходного маршрута и сохранением сложившейся застройки.

Кроме того, жители города могут выбрать проекты по созданию комфортных зон отдыха в сквере между домами № 8 и № 10 на проспекте Корыткова и на площадке в микрорайоне Мигалово (на пересечении ул. Громова и ул. Гайдара).

Всего на голосование по выбору объектов для благоустройства в 2022 году заявлено 49 проектов от 11 городов Тверской области. Все они будут размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru. Там же будет организовано голосование, которое состоится с 26 апреля по 30 мая. Зайти на платформу можно будет через Госуслуги или мобильное приложение. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты. Помощь будет оказывать волонтерский корпус.

Каждый гражданин России старше 14 лет может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже отобранного пространства. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства.

Пресс-служба Правительства Тверской области