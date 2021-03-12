«Песни нашей Победы» представит в Твери ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

28 марта в 17.00 в Тверском академическом театре драмы состоится концерт «Песни нашей Победы» легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, который является крупнейшим художественным коллективом страны.

Создателем ансамбля был Александр Васильевич Александров – автор музыки знаменитой песни «Священная война» и гимна Советского Союза. Он начинал свой творческий путь в Твери.

Александр Александров получил профессиональное образование в Петербургской и Московской консерваториях. В 1902-1906 годах был регентом соборного храма и преподавателем хорового искусства в Бологое. С 1906 по 1918 годы жил и работал в Твери - создал музыкальную школу, преподавал в учебных заведениях города, являлся регентом архиерейского хора Спасо-Преображенского собора. Считается, что 12-летнее пребывание Александра Александрова в столице Верхневолжья стало временем его полного становления как композитора и хорового дирижёра. Идея создать ансамбль зародилась именно здесь, в нашем городе.

«На протяжении всей истории ансамбль хранит верность уникальным традициям, заложенным его создателем, является олицетворением блистательного отечественного музыкального и хореографического искусства», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Первое выступление ансамбля в Центральном доме Красной Армии состоялось 12 октября 1928 года. Коллектив насчитывал всего 12 человек. Сегодня это знаменитый на весь мир ансамбль песни и пляски под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Геннадия Саченюка. Более 70 стран рукоплескали выступлениям коллектива.

25 декабря 2016 года над Черным морем произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни 92 человек, летевших в Сирию поздравить с наступающим Новым годом российских военнослужащих. Большинство пассажиров – участники музыкального ансамбля имени Александрова. Тогда на борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 находился и музыкант из Твери Александр Штуко.

Эта трагедия потрясла весь мир. Министерство обороны РФ приложило все силы для сохранения ансамбля. Менее чем за два месяца была восстановлена штатная численность коллектива – 285 человек.

28 марта жители и гости Твери смогут услышать известные композиции советских и российских авторов, такие как «Несокрушимая и легендарная», «Священная война», «Соловьи», «Смуглянка», «Ехал я из Берлина», «Поклонимся великим тем годам», «День Победы»…

Билеты на концерт можно приобрести в кассе театра драмы и Доме поэзии.

Пресс-служба Правительства Тверской области