Во всемирный день водных ресурсов жители Тверской области могут поучаствовать в экологическом флешмобе

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Для Тверской области это значимый праздник. Регион расположен в пределах уникальной в экологическом плане территории – здесь находится главный водораздел Русской равнины. В Верхневолжье насчитывается 1769 озер, протекает около 9000 больших и малых рек общей протяженностью свыше 17 тыс. км.

По мнению Губернатора Игоря Руденя, водные богатства Тверской области являются одним из ключевых ресурсов территории. Перед профильным Министерством поставлены задачи по сохранению и рациональному использованию водных экосистем Тверской области, биологического разнообразия в водоемах. Эта работа проводится в том числе в рамках национального проекта «Экология».

В частности, в 2020 году определено 2781,5 км границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 45 водных объектах. На этих территориях устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности для охраны водоёмов от загрязнения, заиления, истощения.

В 2021 году эта работа будет продолжена. Планируется определить береговые линии, границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос у реки Волга и её притоков – рек Тьмака, Сишка, Большая Коша, Молога, озера Пудоро. Также запланирована разработка проекта по расчистке русла реки Крапивня в Калининском районе.

В этом году на территории региона вновь планируется реализовать масштабный экологический марафон «Вода России» по уборке берегов водных объектов. С апреля по октябрь запланировано более 130 таких мероприятий. В том числе планируется продолжить расчистку берегов озера Селигер в Осташковском городском округе.

Жители Тверской области могут обратить внимание на необходимость бережного отношения к водным ресурсам, приняв участие в ежегодной акции «Голубая лента».

Нужно сделать селфи с символом Всемирного дня водных ресурсов – голубой лентой - в руках и надписью «Голубая лента-2021». Также можно записать короткое видеообращение о важности бережного отношения к воде. Фото- и видеоматериалы участникам необходимо разместить в социальных сетях с хештегами #Голубаялента_вода#Тверскаяобласть, #Танцуемвчестьводы#Тверскаяобласть, #DanceForWater#Тверскаяобласть, #Берегитеводу#Тверскаяобласть.

Отчеты о проведении флешмоба можно будет отправить с сайта http://голубаялента.рф с 23 по 29 марта. Самым активным и креативным участникам вручат благодарности и призы от Росводресурсов. Всем, участникам акции направят электронные сертификат.

Пресс-служба Правительства Тверской области