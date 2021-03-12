На заседании Правительства Тверской области обсудят реализацию госпрограммы в сфере туризма

Реализация государственной программы Тверской области по развитию туристической индустрии на 2018-2023 годы будет рассмотрена назаседании Правительства Тверской области, которое 23 марта проведет Губернатор Игорь Руденя.

По мнению Губернатора, туризм - одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства, экономики в целом. Задачами профильной государственной программы являются рост туристического потока, повышение качества туристских услуг, развитие рекреационного потенциала Верхневолжья и туристской инфраструктуры.

Также в повестку дня заседания включены вопросы, связанные с развитием территории опережающего социально-экономического развития в городе Кувшиново, реализацией программы создания спортивных площадок в муниципалитетах,и другие вопросы.



Пресс-служба Правительства Тверской области