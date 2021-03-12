22 марта Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Рассмотрены обращения граждан, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог, социальной защиты населения, а также бесплатного лекарственного обеспечения жителей региона.

Рассмотрение обращений, поступивших на имя Губернатора Тверской области, находится на особом контроле. По поручению главы региона прорабатываются все возможные пути решения вопросов, озвученных жителями Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области