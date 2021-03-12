Во всемирный день водных ресурсов жители Тверской области могут поучаствовать в экологическом флешмобе

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Для Тверской области это значимый праздник.Регион расположен в пределах уникальной в экологическом планетерритории – здесь находится главный водораздел Русской равнины. ВВерхневолжьенасчитывается 1769 озер, протекает около 9000 больших и малых рек общей протяженностью свыше 17 тыс. км.

По мнению Губернатора Игоря Руденя, водные богатства Тверской областиявляются одним из ключевых ресурсов территории. Перед профильным Министерством поставлены задачи по сохранению ирациональному использованиюводных экосистем Тверской области, биологического разнообразия в водоемах. Эта работа проводится в том числе в рамках национального проекта «Экология».

В частности, в 2020 году определено 2781,5 кмграниц водоохранных зон и прибрежных защитных полос на45 водных объектах. На этих территориях устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности для охраны водоёмов от загрязнения, заиления, истощения.

В 2021 году эта работа будет продолжена. Планируется определить береговые линии, границыводоохранных зон и прибрежных защитных полос у реки Волга и её притоков – рек Тьмака,Сишка, Большая Коша, Молога, озераПудоро. Также запланирована разработка проекта по расчистке русла реки Крапивня в Калининском районе.

В этом году на территории региона вновь планируется реализовать масштабный экологический марафон «Вода России»по уборке берегов водных объектов. С апреля по октябрь запланировано более 130 таких мероприятий. В том числе планируется продолжить расчисткуберегов озера Селигер в Осташковском городском округе.

Жители Тверской области могут обратить внимание на необходимость бережного отношения к водным ресурсам, приняв участие в ежегодной акции «Голубая лента».

Нужно сделать селфи с символом Всемирного дня водных ресурсов– голубой лентой - в руках и надписью «Голубая лента-2021». Также можно записать короткое видеообращение о важности бережного отношения к воде. Фото- и видеоматериалы участникам необходимо разместить в социальных сетях с хештегами#Голубаялента_вода#Тверскаяобласть, #Танцуемвчестьводы#Тверскаяобласть, #DanceForWater#Тверскаяобласть, #Берегитеводу#Тверскаяобласть.

Отчеты о проведении флешмоба можно будет отправить с сайта http://голубаялента.рф с 23 по 29 марта. Самым активным и креативным участникам вручат благодарности и призыот Росводресурсов. Всем, участникам акции направят электронные сертификат.

Пресс-служба Правительства Тверской области