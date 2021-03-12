В Тверской области контролируют работу дорожных подрядчиков по обеспечению противопожарного режима

В Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области создана противопожарная комиссия. Она контролирует работу подрядных организаций, отвечающих за содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значений.

Задачи по проведению противопожарных мероприятий на территории региона поставил Губернатор Игорь Руденя на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области 19 марта.

В Тверской области сформирована комплексная система подготовки к противопожарному периоду, обеспечивающая защиту лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населённых пунктов от возгораний.

Для подготовки к пожароопасному периоду дорожные подрядчики проводят комплекс противопожарных мероприятий в пределах полос отвода региональных автодорог, прилегающих к землям лесного фонда, обеспечивают готовность мобильных групп к ликвидации возможных пожаров на земельных участках, принадлежащих дорожным организациям.

Кроме того, все подрядные организации должны создать резервы горюче-смазочных материалов и запасных частей, провести дополнительный инструктаж с работниками предприятий, организовать дежурство для обеспечения оперативной связи с Дорожным фондом, органами местного самоуправления.

В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут почти 2000 сотрудников различных ведомств, включая 330 сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области, и порядка 1000 единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК, охотпользователей и недропользователей, добровольных пожарных формирований.

Пресс-служба Правительства Тверской области