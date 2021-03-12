Игорь Руденя поздравил с вековым юбилеем тверитянку Марию Ильиничну Рослову, которая в годы Великой Отечественной войны трудилась медсестрой

22 марта 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Ильиничне Рословой. С вековым юбилеем жительницу Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.

В телефонном разговоре Игорь Руденя поблагодарил Марию Ильиничну за вклад в Победу, в развитие медицины Тверской области в послевоенные годы.

«Хочу выразить Вам слова искренней благодарности за Ваш труд, пример, который Вы подаете нашей молодежи, всем жителям региона. Вы отдали более 35 лет медицине Тверской области. Спасали раненых в годы Великой Отечественной войны. Ваши энергия, ответственность и профессионализм, которые Вы демонстрировали в своей работе, будут являться примером для многих и многих поколений медицинских работников. Держим равнение на Вас!», – сказал Игорь Руденя.

Мария Ильинична Рослова родом из деревни Зубцово Рамешковского района. Всю войну она проработала медицинской сестрой в отделениях Калининской областной больницы. Оказывала медицинскую помощь раненым в боях солдатам и офицерам, детям, мирному населению. Имеет государственные награды, в том числе «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 годов».

В послевоенные годы Мария Ильинична продолжила трудиться в здравоохранении Верхневолжья. Окончила Калининское медицинское училище, работала медсестрой в областной клинической больнице.

У Марии Ильиничны двое детей, трое внуков, трое правнуков и один праправнук.

Пресс-служба Правительства Тверской области