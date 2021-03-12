Федеральные инициативы Игоря Рудени в сфере занятости населения отмечены в рейтинге «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели с предложениями по поддержке работодателей при трудоустройстве многодетных родителей, приеме на работу подростков на период каникул и за участие в профориентационной работе. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 18 марта губернатор Игорь Руденя, который также является секретарем Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», озвучил ряд предложений на селекторном совещании, посвященном внесению изменений в федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации». В режиме видеоконференцсвязи его провел секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Игорь Руденя отметил, что особое внимание в обеспечении занятости нужно уделять отдельным категориям населения, в частности, многодетным семьям. Губернатор предложил предоставлять субсидии работодателям при трудоустройстве родителей, воспитывающих троих и более детей.

«Многодетным родителям требуется дополнительное внимание со стороны власти», – подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона также предложил ввести на федеральном уровне компенсацию работодателям части затрат на заработную плату подросткам, трудоустроенным у них в период каникул. Такая программа успешно работает в Тверской области.

Кроме того, Игорь Руденя предложил компенсировать затраты при реализации на предприятиях программ, по которым старшеклассники могли бы получить свою первую специальность.

Еще один вопрос, который обозначил на совещании губернатор, касается сохранения выплаты пенсии по потере кормильца подросткам при их трудоустройстве.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.