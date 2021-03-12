Родители выпускников Верхневолжья смогут проверить свои знания в «Единый день сдачи ЕГЭ»

25 марта на базе Тверского педагогического колледжа пройдет всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Папы и мамы будущих выпускников получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от прохода в экзаменационный пункт до получения результатов экзамена.

Родителям предложат написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. Также они увидят, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях, как организован контроль за объективностью проведения экзамена, какие меры эпидемиологической безопасности будут применены.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал значимость мер профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний. Это соблюдение санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора, обеспечение безопасности участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

По завершении пробного экзамена состоится круглый стол с участием руководства Министерства образования Тверской области, также своими впечатлениями поделятся участники акции «Особенности организации ЕГЭ в 2021 году».

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» начнется 25 марта в 14:00 по адресу: Тверь, Октябрьский просп., 71А. Организаторами мероприятия выступают Правительство Тверской области и региональное Министерство образования. При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь паспорт, ручку с черными чернилами.

Пресс-служба Правительства Тверской области