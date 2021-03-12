Торжок приглашает жителей и гостей Тверской области на празднование Всемирного дня театра

27 марта в Торжке отметят Всемирный день театра. В программе - культурно-образовательные, театральные и лекционные мероприятия, а также семейные мастер-классы.

Театральное искусство развивается на тверской земле уже более 265 лет. По словам Губернатора Игоря Рудени, Верхневолжье обладает богатой театральной историей, которую сегодня с успехом преумножают не только коллективы профессиональных, но и любительских театров.

«Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – считает глава региона.

Центр «Дом России», который находится на улице Луначарского, 3 приглашает на театральную программу «Семь превращений Погорельского» и моноспектакль «Барышня – крестьянка». Гости представлений увидят легендарного болдинского зайца, услышат русские народные песни и станут свидетелями перевоплощения Лизы Муромской в дочь кузнеца Акулину. Сюрпризное «переодевание» ждет и гостей в экскурсионной части программы, посвященной жизни и творчеству Алексея Алексеевича Перовского, известного под псевдонимом Антоний Погорельский.

В Гостинице Пожарских пройдет лекторий «Алекс ПО. Самодеятельный театр в клубе им. Парижской коммуны и А.И. Попов». Он познакомит с театральной жизнью Торжка XIX века, историей создания самодеятельного театра в гостинице Пожарских, а также с биографией талантливого организатора, подвижника Александра Ивановича Попова.

Семейная программа «Маска в истории театра» будет представлена в «Музейных рядах». Участников ждет погружение в историю театральной маски. Кроме того, любой желающий сможет создать свои театральные маски по мотивам произведений Карло Коллоди, Николая Гоголя и Ростана Эдмона на мастер-классе «Самая маленькая маска - это нос».

Кукольный театр «Петрушкина карусель» приглашает на интерактивную программу для детей и взрослых. Петрушка Уксусов расскажет и покажет, как справляется с проблемами экологии на спектакле «Как Петрушка с мусором боролся». Также будет представлена комедия «Рыба – дурак», в которой любви все возрасты покорны.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-919-061-18-49.

Пресс-служба Правительства Тверской области