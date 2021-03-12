Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Нину Николаевну Фаренюк

21 марта 100 лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Нине Николаевне Фаренюк. С вековым юбилеем жительницу Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы наполнили свой жизненный путь созидательным трудом. Избрав профессию педагога, Вы много лет обучали и воспитывали достойных граждан нашей страны. Созданная Вами большая крепкая семья хранит исконные традиции нашего народа», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Нина Николаевна всю жизнь проработала учителем в школе, преподавала немецкий язык. У Нины Николаевны трое детей, пятеро внуков и четыре правнука. Имеет государственные награды, в том числе, медаль «Труженик тыла», юбилейные медали.

Пресс-служба Правительства Тверской области