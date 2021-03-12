Выездные бригады Бежецкой ЦРБ вакцинировали жителей Молоковского района

Выездная бригада Бежецкой ЦРБ во второй раз приехала в Молоковский район для вакцинирования местного населения от коронавирусной инфекции. Прививки делали на базе Молоковской ЦРБ. В течение дня первый этап вакцинации прошли порядка 100 человек, столько же местных жителей завершили иммунопрофилактику, сделав вторую прививку.

В числе тех, кто ввел вторую дозу препарата «Спутник V», пенсионерка, имеющая статус «Дети войны», Изольда Ивановна Клапышева. Она отметила, что многие годы делает прививку от гриппа, поэтому считала нужным привиться еще и от коронавирусной инфекции.

«Вчера я прошла второй этап вакцинации. Уверена, что поступила правильно. Если у вас есть хронические болезни, так врач перед прививкой всё дотошно выспрашивает и решает, есть противопоказания или нет. Подходят к этому неформально. Рекомендую людям нашего поколения обязательно привиться, чтобы чувствовать себя защищёнными, вернуться к привычному образу жизни и, наконец, снять маски», – отметила пенсионерка.

Всего на данный момент в Тверской области прививку от коронавируса сделали 65 591 человек – это 98,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 20 марта, прививку сделали 344 человека. В федеральный регистр внесена информация о 69 113 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал Губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Пресс-служба Правительства Тверской области