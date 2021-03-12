Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 марта 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 34 175 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 122 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 65 591 житель региона, за последние сутки – 344 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 623 983, в том числе за последние сутки их проведено 963.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 36 357 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 471 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
711 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 11 589
Конаковский район 2555
Вышневолоцкий городской округ 2026
Ржев 1996
Торжок 1549
Калининский район 1508
Кимры 1468
Бологовский район 978
Лихославльский район 794
Бежецкий район 777
Нелидовский городской округ 776
Осташковский городской округ 758
Старицкий район 735
Торопецкий район 712
Кашинский городской округ 695
Калязинский район 676
Максатихинский район 590
Весьегонский муниципальный округ 589
Андреапольский муниципальный округ 502
Торжокский район 457
Кувшиновский район 414
Западнодвинский муниципальный округ 387
Зубцовский район 361
Оленинский муниципальный округ 358
Спировский район 341
Рамешковский район 327
Ржевский район 286
Селижаровский муниципальный округ 262
ЗАТО Озёрный 249
Кимрский район 236
Фировский район 204
Сонковский район 195
Краснохолмский муниципальный округ 173
Бельский район 158
Лесной муниципальный округ 149
Кесовогорский район 143
Жарковский район 103
Пеновский муниципальный округ 97
Молоковский район 83
Сандовский муниципальный округ 75
Удомельский городской округ 26
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области