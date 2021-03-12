Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 марта 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 34 175 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 122 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 65 591 житель региона, за последние сутки – 344 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 623 983, в том числе за последние сутки их проведено 963.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 36 357 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 471 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

711 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 11 589

Конаковский район 2555

Вышневолоцкий городской округ 2026

Ржев 1996

Торжок 1549

Калининский район 1508

Кимры 1468

Бологовский район 978

Лихославльский район 794

Бежецкий район 777

Нелидовский городской округ 776

Осташковский городской округ 758

Старицкий район 735

Торопецкий район 712

Кашинский городской округ 695

Калязинский район 676

Максатихинский район 590

Весьегонский муниципальный округ 589

Андреапольский муниципальный округ 502

Торжокский район 457

Кувшиновский район 414

Западнодвинский муниципальный округ 387

Зубцовский район 361

Оленинский муниципальный округ 358

Спировский район 341

Рамешковский район 327

Ржевский район 286

Селижаровский муниципальный округ 262

ЗАТО Озёрный 249

Кимрский район 236

Фировский район 204

Сонковский район 195

Краснохолмский муниципальный округ 173

Бельский район 158

Лесной муниципальный округ 149

Кесовогорский район 143

Жарковский район 103

Пеновский муниципальный округ 97

Молоковский район 83

Сандовский муниципальный округ 75

Удомельский городской округ 26

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области