Игорь Руденя поздравил работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства Верхневолжья с профессиональным праздником

21 марта в России отмечается День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. С профессиональным праздником специалистов отрасли Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы обеспечиваете людей необходимыми товарами и услугами, заботитесь о комфорте в домах, благоустройстве улиц и дворов, парков и скверов. От вашего добросовестного отношения к делу, профессионализма, ответственности во многом зависит качество жизни каждого человека»,- отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Глава региона обозначил задачи, которые сегодня стоят перед отраслью. Это модернизация коммунальной инфраструктуры, эффективная реализация проектов формирования современной городской среды, повышение качества и доступности бытовых услуг для населения нашего региона, продвижение тверских товаров в торговой сети.

В преддверии праздника были названы получатели премии Губернатора Тверской области в сфере ЖКХ и газового хозяйства. Отмечен труд семи жителей Верхневолжья. Всем победителям будет предоставлена единоразовая премия.

Соискателей на получение премии выдвигали организации, а решение о выплате денежного вознаграждения принимала комиссия по итогам конкурсного отбора. Конкурсанты оценивались по нескольким критериям. Основные - участие во внедрении новых технологий, общий стаж работы в отрасли, повышение профессионального уровня, соблюдение правил охраны труда и безопасности, наличие рационализаторских предложений, опыт наставничества и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области