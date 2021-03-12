В Тверской области состоялась церемония вручения первой Премии имени Андрея Дементьева, которая учреждена Правительством Тверской области и Домом поэзии Андрея Дементьева. Победители определялись среди участников, представляющих Алтайский край, Удмуртию, Башкирию, Санкт-Петербург, Москву, Амурскую, Ярославскую, Воронежскую, Орловскую, Смоленскую, Тверскую и другие области.

В адрес участников и гостей церемонии приветствие направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Эта награда сегодня вручается впервые и продолжает добрую традицию поддержки талантливых авторов, является важным вкладом в сохранение культурного достояния России. В этом году, на берегу великой русской реки Волги, будет установлен памятник Андрею Дементьеву – в самом сердце Твери, на улице его имени. Пусть для всех, кому дорого поэтическое слово, наш город станет местом вдохновения, подарит чувство сопричастности к великой истории России, в которой поэт всегда больше, чем поэт», – сказано в приветствии главы региона.

Лучших авторов выбирало профессиональное жюри, в состав которого вошли главный редактор журнала «Юность», писатель Сергей Шаргунов, поэт и публицист, лауреат премии А.И. Солженицына Юрий Кублановский, журналист, фотограф Екатерина Рождественская, поэт, писатель, переводчик Марина Кудимова, критик, обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов, поэт, автор музыкальных произведений Джохан Поллыева, художественный руководитель «Дома поэзии Андрея Дементьева» Анна Пугач.

Жюри высоко оценило присланные на конкурс работы молодых поэтов, которых рекомендовали региональные литературные объединения и писательские организации.

Победителем в номинации «Молодой поэт» стал Александр Лошкарев из Липецка – автор сборника стихотворений «В туманах окраин». Он получил диплом победителя, памятный знак и денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

«Победа в премии для меня неожиданна. Мне очень приятно, что признали мое творчество. Я пишу стихи уже десять лет. А начинающим авторам желаю побольше критического отношения к себе и веры в себя. Иначе ничего не получится», – сказал Александр Лошкарев.

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» лучшим признан поэт, публицист, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников. Победитель премии не смог присутствовать на награждении, поэтому записал видеообращение. Геннадий Красников поблагодарил членов жюри за признание его работы, а также Губернатора Тверской области Игоря Руденю за поддержку в регионе отрасли культуры. За победу в номинации поэт получит диплом и денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей.

Также жюри приняло решение учредить специальные призы, которые были вручены Юлии Агейкиной из Твери, Варваре Заборцевой из Архангельской области, Яне Цыганковой из Воронежа, Елене Завизион из Фрязино Московской области. В качестве поощрения работы юных поэтесс будут опубликованы в «Литературной газете» и в журнале «Юность».

По завершении церемонии вручения Премии в Тверской академической областной филармонии состоялся показ моноспектакля «Лица. Эффект отсутствия» в исполнении певца, поэта, композитора Марка Тишмана.

«Я очень рад привести свой спектакль в Тверь. В город, с которым меня породнил легендарный поэт Андрей Дементьев. В этом спектакле я говорю от лица других людей, которые на меня повлияли. Это разные люди – Людмила Гурченко, Юрий Никулин, моя бабушка, многие другие. Вы переживете минуты ностальгии и размышлений о судьбах известных людей», – поделился Марк Тишман.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других.

Имя Андрея Дементьева занесено в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В честь знаменитого земляка названа улица в центре города, где расположен единственный в России Дом поэзии, который был создан Андреем Дементьевым и носит его имя.

18 июля 2020 года на набережной Степана Разина 16, где заканчивается улица Андрея Дементьева, установлен закладной камень. В будущем там появится памятник нашему земляку.

Пресс-служба Правительства Тверской области