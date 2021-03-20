В Твери отмечают Всемирный день поэзии

20 - 21 марта в столице Верхневолжья проходит празднование Всемирного дня поэзии. Эта традиция была заложена нашим земляком, Лауреатом Государственной премии СССР, Заслуженным деятелем искусств РФ, Почётным гражданином Твери и Тверской области, поэтом Андреем Дементьевым.

«Для нашей страны поэзия – это осмысление русской души, места России в мире, путей её развития. Это источник вдохновения, любви и добра», – считает Губернатор Игорь Руденя.

К Дню поэзии традиционно приурочили подведение итогов Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», учрежденного Андреем Дементьевым. Именно так называлась рубрика в журнале «Юность» во время, когда издание возглавлял наш выдающийся земляк. В рубрике "Зеленый листок" печатались произведения молодых поэтов, многие из которых впоследствии стали известными.

В этом году в связи с эпидемической ситуацией часть финалистов конкурса смогла приехать в Тверь, остальные приняли участие в мероприятиях в режиме онлайн.

В Доме поэзии Андрея Дементьева состоялась встреча участников конкурса с профессиональными литераторами: известным российским писателем, председателем редакционного совета «Литературной газеты» Юрием Поляковым, ректором Литературного института имени А. М. Горького Алексеем Варламовым, фотографом, переводчиком, журналистом Екатериной Рождественской, дипломатом, поэтом и прозаиком Анатолием Пшеничным.

На встрече был представлен сборник стихов участников конкурса, в который в этом году впервые попали и произведения членов жюри. Их работы вынесены в отдельный цикл, который известные поэты написали во время пребывания на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В рамках празднования Всемирного дня поэзии запланированы также творческие встречи известных писателей с читателями. Одна из них - с Юрием Поляковым в Тверской областной научной библиотеке имени А.М. Горького. Отличительная черта его книг - уникальный, узнаваемый с первых строк стиль, яркая образность, афористичность и неповторимая ирония. Юрий Поляков выступит с лекцией «Зачем Вы, мастера культуры?». Это размышления живого классика о прошлом, настоящем и будущем отечественной литературы и искусства.

В 18.00 в Тверской областной академической филармонии состоится вручение учрежденной Правительством Тверской области первой Всероссийской премии имени Андрея Дементьева. Сразу после церемонии тверские зрители посмотрят моноспектакль «Лица. Эффект отсутствия» в исполнении певца, поэта, композитора Марка Тишмана. В постановке переплетены времена, судьбы, характеры и истории самых разных людей.

«Я очень рад привести свой спектакль в Тверь. В город, с которым меня породнил легендарный поэт Андрей Дементьев. В этом спектакле я говорю от лица других людей, которые на меня повлияли. Это разные люди – Людмила Гурченко, Юрий Никулин, моя бабушка, многие другие. Вы переживете минуты ностальгии и размышлений о судьбах известных людей», – поделился Марк Тишман.

Празднование Всемирного дня поэзии в Твери продолжится и 21 марта.

В 12.00 состоится возложение цветов к памятнику поэтам-шестидесятникам, в рамках которого будет действовать «Свободный микрофон».

В 15.00 в Тверской областной научной библиотеке имени А.М. Горького состоится встреча с российским писателем, литературоведом и критиком Павлом Басинским, а также поэтом, лауреатом Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» Екатериной Барбанягой. Они презентуют новую книгу, написанную в соавторстве «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины».

Все эти дни в Доме поэзии Андрея Дементьева будут проходить литературные консультации, где осваивающие поэтическое мастерство авторы смогут получить профессиональные советы.

28 марта серия мероприятий, приуроченных к празднованию в Твери Дня поэзии, завершится концертом легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова «Песни нашей Победы». Он состоится в 17:00 в Тверском академическом театре драмы. Билеты - в кассе театра и Доме поэзии.

Пресс-служба Правительства Тверской области