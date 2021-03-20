Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 марта 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 34 053 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 120 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 65 247 жителей региона, за последние сутки – 1 071 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 623 020, в том числе за последние сутки их проведено 2 163.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 36 247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 487 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

707 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 11 559

Конаковский район 2545

Вышневолоцкий городской округ 2012

Ржев 1986

Торжок 1548

Калининский район 1504

Кимры 1463

Бологовский район 978

Лихославльский район 793

Бежецкий район 777

Нелидовский городской округ 771

Осташковский городской округ 757

Старицкий район 735

Торопецкий район 704

Кашинский городской округ 695



Калязинский район 674

Весьегонский муниципальный округ 587

Максатихинский район 587

Андреапольский муниципальный округ 502

Торжокский район 457

Кувшиновский район 414

Западнодвинский муниципальный округ 387

Зубцовский район 360

Оленинский муниципальный округ 358

Спировский район 341

Рамешковский район 324

Ржевский район 286

Селижаровский муниципальный округ 262

ЗАТО Озёрный 248

Кимрский район 234

Фировский район 199

Сонковский район 194

Краснохолмский муниципальный округ 172

Бельский район 158

Лесной муниципальный округ 149

Кесовогорский район 143

Жарковский район 103

Пеновский муниципальный округ 97

Молоковский район 83

Сандовский муниципальный округ 75

Удомельский городской округ 26

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области