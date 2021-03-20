Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 марта 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 34 053 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 120 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 65 247 жителей региона, за последние сутки – 1 071 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 623 020, в том числе за последние сутки их проведено 2 163.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 36 247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 487 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
707 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 11 559
Конаковский район 2545
Вышневолоцкий городской округ 2012
Ржев 1986
Торжок 1548
Калининский район 1504
Кимры 1463
Бологовский район 978
Лихославльский район 793
Бежецкий район 777
Нелидовский городской округ 771
Осташковский городской округ 757
Старицкий район 735
Торопецкий район 704
Кашинский городской округ 695
Калязинский район 674
Весьегонский муниципальный округ 587
Максатихинский район 587
Андреапольский муниципальный округ 502
Торжокский район 457
Кувшиновский район 414
Западнодвинский муниципальный округ 387
Зубцовский район 360
Оленинский муниципальный округ 358
Спировский район 341
Рамешковский район 324
Ржевский район 286
Селижаровский муниципальный округ 262
ЗАТО Озёрный 248
Кимрский район 234
Фировский район 199
Сонковский район 194
Краснохолмский муниципальный округ 172
Бельский район 158
Лесной муниципальный округ 149
Кесовогорский район 143
Жарковский район 103
Пеновский муниципальный округ 97
Молоковский район 83
Сандовский муниципальный округ 75
Удомельский городской округ 26
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области