Выездные мобильные бригады посетили Пеновский муниципальный округ

В Пеновском муниципальном округе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Выездные бригады из Осташковской ЦРБ за несколько дней пребывания на территории округа привили 195 человек, для 34 жителей округа это была уже вторая доза препарата «Спутник V».

Выездная бригада провела вакцинацию желающих и в паллиативном отделении Пеновской ЦРБ в деревне Гора Чайкинской, где прививку сделали как пациенты, как и медицинский персонал.

Местные жители считают, что проходить этапы вакцинации на территории своего муниципалитета удобно, поэтому снова ждут, когда выездные бригады посетят Пеновский округ.

В Рамешковском районе вакцинация проходит высокими темпами. Прививки желающим делают на базе поликлиники Рамешковской ЦРБ. Так, глава сельского поселения Заклинье Татьяна Журавлева отметила, что вакцинацию прошли все сотрудники администрации поселения.

«Вопроса прививаться или нет лично у меня не стояло. Известно же, что во все времена лучшей мерой защиты от различных инфекций была прививка. Так зачем же отказываться от возможности привиться от такой страшной инфекции, как коронавирус. Люди, зараженные им, тяжело болеют, потом долго восстанавливаются. Болезнь не щадит ни молодых, ни старых», – отметила Татьяна Журавлева.

В Тверской области прививку сделали 65 247 человек – это 97,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 19 марта, вакцинировались 1071 человек. В федеральный регистр внесена информация о 59 946 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация населения против коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал Губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Пресс-служба Правительства Тверской области