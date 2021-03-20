Школьники Тверской области могут принять участие в конкурсе, посвященном Чернобыльской аварии

В Тверской области продолжается прием заявок на участие в областном школьном конкурсе «Патриотизм и верность долгу». Он посвящен трагическим событиям на Чернобыльской АЭС и подвигу ликвидаторов ядерной катастрофы. Заявки принимаются до 15 апреля 2021 года.

«Важно передать следующим поколениям память о людях, которые встали на защиту нашей страны и всего мира, с честью выполнили профессиональный и гражданский долг», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

К участию принимаются авторские произведения литературы и искусства по тематике конкурса в шести номинациях: произведения художественной литературы, публицистические и научно-популярные произведения, лучшее монументально-памятное сооружение, произведения живописи и скульптуры, лучший музей (музейная экспозиция), лучший фильм.

Работы необходимо предоставить в ГБУ «Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области» по адресу электронной почты crtdm_to@mail.ru с пометкой «Конкурс «Патриотизм и верность долгу».

По итогам конкурса будут определены победители и призеры, которые получат дипломы и памятные подарки.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Положении по ссылке:

https://vk.com/doc153025839_592847327?hash=ba1da64eb17c29caaa или по номеру телефона 52-00-70.

Разрушение 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС произошло 26 апреля 1986 года. Люди разных профессий проявили исключительное мужество, несмотря на смертельную опасность, выполнили свой долг и обеспечили надежную защиту людей и окружающей среды от вышедшей из-под контроля ядерной энергии. В память о том трагическом событии в стране установлен День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих катастроф.

В Тверской области с 1993 года действует областной союз «Чернобыль», который объединяет жителей региона, пострадавших от радиационных катастроф и аварий.

В апреле 2006 года в Твери по инициативе областного союза «Чернобыль» установлен памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы. Поддержку в его возведении оказали областная и городская власти, Минатома РФ, КАЭС, предприятия, жители Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области