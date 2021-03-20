Губернатор Игорь Руденя поставил задачу в кратчайшие сроки решить вопрос с ситуацией по выплатам пособий семьям Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание по ситуации, временно сложившейся с выплатами в рамках поддержки семей с детьми Верхневолжья. Участие приняли руководители региональных Министерств социальной защиты населения и демографической и семейной политики, а также Центра выплат «Тверская семья».

Глава региона назвал недопустимым несоблюдение сроков предоставления выплат и поставил задачу в кратчайшие сроки устранить все технические проблемы, повлиявшие на эту ситуацию.

Игорь Руденя подчеркнул - вопрос выплат пособий семьям Верхневолжья будет находиться на его личном контроле.

Губернатор поручил также укрепить профессиональными кадрами Центр выплат «Тверская семья», который занимается перечислением средств.

В настоящее время в Центре работает 40 специалистов. На текущий момент за март учреждением осуществлены выплаты: единовременного пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет; ежемесячного пособия на ребенка из многодетной семьи; государственное пособие на ребенка (для малоимущих семей); ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей до 3 лет; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

24 марта будет переведена ежемесячная выплата на детей от 3-7 лет включительно. До конца месяца будут начислены: материнский (семейный) капитал; ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей; проезд беременных женщин, проживающих в сельской местности, в центральную районную больницу.

Обратиться с вопросами, касающимися мер поддержки семей с детьми, жители Тверской области могут по телефону горячей линии 8 800 201 22 62, в группе Министерства демографической и семейной политики Тверской области «Тверская семья» в социальной сети «Вконтакте», а также при личном посещении Центра выплат (Тверь, наб. Реки Лазури, д. 20).

Пресс-служба Правительства Тверской области