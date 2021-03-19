На линиях в четырёх агломерациях Тверской области будут работать 118 автобусов новой модели пассажирских перевозок

19 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание о внедрении новой модели пассажирских перевозок в четырёх муниципалитетах Тверской области – Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Планируется, что на этих территориях «Транспорт Верхневолжья» заработает уже 3 июля 2021 года.

Для перевозки пассажиров предполагается выпустить на линии 118 новых автобусов, которые будут совершать 971 рейс в сутки. В общей сложности будет создано 33 городских маршрута и 70 пригородных.

Игорь Руденя подчеркнул: маршруты должны быть удобными для всех категорий граждан, включая школьников, работников крупных предприятий, граждан старшего возраста, которые на общественном транспорте добираются до больниц, жителей сельских территорий.

Участники совещания обсудили тарифное меню, предложения по модернизации существующих автобаз, вопросы, связанные с подготовкой водителей,установкой новых остановочных павильонов, параметры маршрутной сети.

Все автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, Глонасс, климат-контроля, безналичной оплатой проезда, медиапанелями, оформлены в стиле «Транспорт Верхневолжья». Предусмотрена аппарель для удобства посадки-высадки маломобильных пассажиров.

Согласно проведённым исследованиям, пассажиропоток на данных территориях составит более 10 млн человек в год.

Новая транспортная модель, инициированная Губернатором Тверской области Игорем Руденей, начала действовать в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года. Регион в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина одним из первых в стране приступил к комплексной модернизации пассажирского транспорта.

Количестводорожно-транспортныхпроисшествий с участием общественного транспорта в Твери и Калининском районе за 2020 год по сравнению с предыдущим периодом снизилось на 22%.

При внедрении новой модели акценты сделаны на обновление подвижного состава, удобство маршрутной сети, гарантированный льготный проезд. Сейчас в тверской агломерации действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 единиц подвижного состава.

Опыт Тверской области по внедрению новой системы пассажирских перевозок будет масштабироваться в регионах России. Для ознакомления с работой «Транспорта Верхневолжья» регион посетили уже представители 29 субъектов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области