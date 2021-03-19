Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны Николая Макаровича Черных

19 марта на 95-ом году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Николай Макарович Черных. Соболезнования родным и близким Николая Макаровичавыразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Мы будем помнить Николая Макаровича как настоящего гражданина, беззаветно преданного Родине, мужественного защитника нашей страны, искреннего и порядочного человека.Николай Макарович внес выдающийся вклад в развитие Вооруженных Сил, в укрепление спортивной славы Верхневолжья, в патриотическое воспитание молодежи.Боевые заслуги Николая Макаровича, его многолетний труд на благо тверской земли будут жить в памяти всех, кто знал и любил его», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Николай Макарович Черных в годы войны служил в артиллерийских войсках, в том числе - на Дальнем Востоке, принимал участие в военной операции по разгрому Квантунской армии. После войны отдал 30 лет службе во внутренних войсках Вооруженных сил СССР.

По завершению военной карьеры Николай Макарович возглавлял стадион имени «Юных пионеров» в Калинине, а затем специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва имени Олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова.

30 июня 2020 года Николай Черных принимал участие в торжественной церемонии открытия Ржевского Мемориала Советскому солдату. Тогда Николай Макарович взял автограф у Президента России Владимира Путина для девушки-волонтера.

27 января 2021 года Игорь Руденя по поручению Президента России Владимира Путина вручил Николаю Макаровичу Черных высокую государственную награду –­ орден Почета.

Пресс-служба Правительства Тверской области