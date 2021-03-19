В Тверской области пройдет конкурс детского и юношеского кино «Молодым – дорогу»

26 марта в Твери состоится областной открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Молодым – дорогу». Он пройдет в рамках проекта «Жизнь – творчество, творчество – жизнь», посвященного 85-летию основания Тверского областного Дома народного творчества. Начало конкурса в 10:00.

«В Тверской области много талантливых детей. Очень важно, чтобы каждый из них чувствовал поддержку, имел возможности для реализации своих талантов и способностей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В фестивале-конкурсе примут участие воспитанникидетских и юношеских видеостудий Тверской области, отдельные авторы и творческие объединения из 21 муниципального образования Верхневолжья, а также Московской и Ленинградской областей. На звание лучших будут претендовать игровые, документальные фильмы, репортажи с места событий, мультфильмы, музыкальные клипы.

В рамках фестиваля члены жюри проведут мастер-классы по сценарному, режиссёрскому и операторскому мастерству, участники фестиваля узнают о современных тенденциях в аудиовизуальных искусствах.

Итоги фестиваля-конкурса подведут в Тверском областном Доме народного творчества, по адресу: Тверь, площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, дом 3. При себе обязательно иметь защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Пресс-служба Правительства Тверской области