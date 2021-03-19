Тверские школьники и студенты пообщались со сверстниками из Севастополя

19 марта в музейно-выставочном центе «Путевой дворец» состоялся телемост с Республикой Крым, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие организованно благотворительным фондом «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной»

«Это важнейшая дата в новейшей истории нашей страны. Сегодня в составе Российской Федерации Республика Крым и город Севастополь уверенно развиваются, восстанавливают и наращивают экономический, социальный, культурный, туристический потенциал», –считает Губернатор Игорь Руденя.

Участниками от Тверской области стали лидеры и активные участники патриотических движений Верхневолжья – Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», георгиевского отрядаНово-Ямской школы Старицкого района, Тверского медицинского колледжа, Тверского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», сводного городского юнармейского отряда «Сириус»им. А.П. Маресьева.

Волонтеры Верхневолжья рассказали о своей деятельности, работе во время пандемии и поздравили крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.

В Севастополе участниками телемоста стали ученики школы №26 имени Екатерины Бакуниной. Они подчеркнули, что рады подхватить эстафету многолетнего сотрудничества с Тверью.

«Наша школа многое делает для увековечиванияпамяти обизвестных героях. Мы занимаемся с детьми определениемновых имен, захоронениями. Тесно работаем с благотворительным фондом «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной», – рассказала учитель истории ГБОУ СОШ №26 Севастополя Анастасия Суханова.

Верхневолжье и Севастополь объединяют имена и судьбы многих знаменитых уроженцев тверской земли. Прежде всего, это один из руководителей обороны Севастополя в годы Крымской войны, начальник штаба Черноморского флота, вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, погибший и похороненный в Севастополе.

12 улиц, набережных и площадей города названы в честь тверских воинов – адмиралов, генералов, офицеров и рядовых – защитников Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн. В каждом музее Севастополя размещены экспозиции о наших земляках, установлено более 10 мемориальных досок и памятников, увековечивающих память о знаменитых уроженцах Верхневолжья. 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии.За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан. 18 марта Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации. 21 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России, а также федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав России.

Пресс-служба Правительства Тверской области