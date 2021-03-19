В Тверской области поддержкой инвестпроектов займётся Центр сопровождения инвестиций

19 марта на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос сопровождения инвестиционных проектов. Это ещё один шаг в формировании в регионе эффективной системы поддержки бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности Верхневолжья.

Оказанием услуг по подбору, подготовке и предоставлению инвесторам земельных площадок для реализации проектов в Тверской области будет заниматься специализированная организация – Центр сопровождения инвестиций. Уже сейчас за Центром закреплено порядка 100 земельных участков, в том числе для реализации проектов в сфере городского развития.

Повышение эффективности системы поддержки и сопровождения инвестиционных проектов - задача, которая была поставлена Губернатором Игорем Руденей на первом заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области в декабре 2020 года.

«Наша задача – войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности», - считает Игорь Руденя.

Формированию благоприятных условий для ведения бизнеса в Тверской области уделяется особое внимание. Созданная система показывает свою эффективность: в регионе за последние 5 лет создано 7400 рабочих мест, реализовано 65 инвестпроектов. Многоуровневая система позволяет оказывать господдержку в реализации инвестпроектов по самым разным направлениям.

Обеспечением инфраструктурной поддержки проектов занимается Инженерно-инвестиционная компания, прямые меры поддержки оказывают Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Тверской области, Венчурный фонд, Центр экспортной поддержки, Фонд развития промышленности, а также Центр «Мой бизнес». К компетенциям последнего отнесена помощь бизнесу в сертификации продукции, экспортной деятельности, вывод тверских производителей на маркетплейсы и на электронные торги, софинансирование рекламных кампаний, содействие участия предприятий в различных выставках и бизнес-миссиях. На работу по всем этим направлениям направляются средства областного бюджета.

Пресс-служба Правительства Тверской области