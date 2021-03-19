Опыт продвижения туристического потенциала Тверской области презентовали в офисе «Яндекса» в Москве

Министерство туризма Тверской области выступило одним из основных спикеров на Digital-интенсив «Цифровизация туризма и индустрии гостеприимства в регионах», который провела компания «Яндекс». Представители ведомства презентовали кейс по продвижению туристического потенциала Верхневолжья и бренда welcometver.ru, поделились своим опытом с другими регионами России.

Цифровизация туризма и развитие онлайн-сервисов для путешественников – одна из ключевых задач Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется в 2021 году.

«Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места», – считает Губернатор региона Игорь Руденя.

Во взаимодействии с крупнейшей российской IT-компанией «Яндекс» Министерство туризма Тверской области разработало и запустило комплексную рекламную кампанию по поддержке отрасли и продвижению портала welcometver.ru в системе Яндекс.Директ (контекстная реклама, реклама на поиске, в партнерской сети Яндекса). Охват кампании составил 9 миллионов человек – это целевая аудитория гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Посещаемость портала в период проведения кампании выросла до 100 тысяч человек, 3 тысячи из которых совершили целевые действия – забронировали отели, связались с экскурсоводами, составили на интерактивной карте свой маршрут для поездки в Верхневолжье.

Совместно с «Яндексом» был реализован онлайн-проект по исследованию узнаваемости Тверской области. Были замерены показатели до и после проведения рекламной кампании. В результате увеличилась узнаваемость малых городов (Ржева, Старицы, Торжка), почти 20% опрошенных планируют повторный отдых в Тверской области, в 2 раза улучшился показатель в формулировке «Не отдыхал, но планирую отдых в Тверской области», на 5% выросла узнаваемость истока Волги.

Посещаемость портала welcometver.ru за три года выросла и составила 235 тысяч визитов в 2020 году, тогда как в 2018 году этот показатель был на уровне 25 000 тысяч. Сегодня сайт занимает третью строчку по посещаемости среди туристических порталов ЦФО.

В 2021 году в туристический сфере акцент в продвижении будет сделан на малые города Тверской области и гастрономию – это один из главных туристических трендов. Совместно с «Яндексом» разрабатывается пилотный проект по показу приветственных баннеров на стартовой странице Интернета при пересечении границы с Тверской областью, что станет альтернативой смс-оповещениям.

Компания Яндекс планирует взаимодействие с Тверской областью в рамках других социально-экономических направлений – сервисов, полезных для сферы образования, здравоохранения, IT-индустрии региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области