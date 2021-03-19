Семь лучших работников сферы ЖКХ Тверской области удостоены премий

19 марта на заседании Президиума Правительства региона под руководством Игоря Рудени утвержден список получателей премии Губернатора Тверской области в сфере ЖКХ и газового хозяйства. Решение принято в преддверии Дня работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, который в этом году отмечается 21 марта.

Глава региона подчеркнул, от ежедневной ответственной и эффективной работы специалистов сферы зависит бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса. Оценка их профессиональных заслуг подчеркивает значение их работы для всех жителей Верхневолжья, популяризирует человека-труда.

В номинации «Лучший работник теплоэнергетического комплекса Тверской области» победа присвоена руководителю участка тепловых сетей ООО «Тверская генерация» Дмитрию Скворцову, в номинации «Лучший работник водоснабжения и водоотведения Тверской области» - слесарю аварийно-восстановительных работ ООО «Тверь Водоканал» Сергею Ахматову. Лучшим работником электроэнергетического комплекса региона стал начальник производственно-технического отдела МУП «Тверьгорэлектро» Александр Виноградов.

Премию в номинации «Лучший работник в сфере управления жилищным фондом» получит мастер из Пеновского муниципального округа Владимир Любомиров, а в номинации «Лучший работник в сфере обслуживания жилищного фонда» - мастер из Рамешковского района Валерий Корешков.

Высокую оценку получила работа мастера по обслуживанию котельных промпредприятий комплексной эксплуатационной службы филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» Сергея Гуттина. Он стал лучшим работником газового хозяйства Верхневолжья.

Отмечен труд старшего дворника МБУ «Благоустройство» Натальи Котолосовой. Жительница Вышневолоцкого городского округа стала лучшим работником в сфере благоустройства, озеленения и санитарной очистки населенных пунктов.

Всем победителям будет предоставлена единоразовая премия.

Соискателей на получение премии выдвигали организации, а решение о выплате денежного вознаграждения принимала комиссия по итогам конкурсного отбора. Конкурсанты оценивались по нескольким критериям. Основные - участие во внедрении новых технологий, общий стаж работы в отрасли, повышение профессионального уровня, соблюдение правил охраны труда и безопасности, наличие рационализаторских предложений, опыт наставничества и другие показатели.

Пресс-служба Правительства Тверской области