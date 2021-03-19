Спасатели призывают родителей не отпускать детей на весенний лёд и объяснить меры безопасности в период половодья

В связи с установлением плюсовой температуры на территории Верхневолжья, Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на водоемах.

Весенний лед опаснее первого льда, потому что он не издает предупреждающего треска, а просто рушится под шагающим человеком. Выход на лед водоемов в это время крайне опасен!

Родители, не отпускайте детей на весенний лед! Разъясните правила поведения во время весеннего половодья. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой заканчивается трагически.

Особую осторожность следует соблюдать тем, кто живет вблизи водоемов. Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно. Нужно внимательно следить за знаками, обозначающими пешеходные переходы, пользоваться специальными настилами на льду. Выходить на необследованный лед – большой риск. Остерегайтесь крутых берегов, размываемых весенними потоками – склоны могут обвалиться.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает, что игры на льду, плавание на лодках, плотах во время ледохода и половодья опасны для жизни.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

На территории Тверской области протекает свыше 800 рек общей протяженностью 17 тыс. км, а также расположены более 600 крупных озер, в числе которых озеро Селигер. В регионе насчитывается девять крупных водохранилищ, самыми крупными из которых считаются Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Вазузское и Вышневолоцкое.