В Тверской области разрешено заполнять трибуны и зрительские места на массовых мероприятиях на 75 %

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением в регионе режима повышенной готовности в период пандемии коронавируса. Изменения касаются проведения массовых мероприятий в Верхневолжье.

Спортивные, зрелищные, физкультурные, культурные, выставочные, просветительские мероприятия, мероприятия в сфере туризма и другие массовые отныне могут проводиться при количестве участников не более 750 человек. Ранее действовало ограничение – до 500 человек.

Трибуны и зрительские места должны быть заполнены не более чем на 75 % от общей вместительности объекта, до этого – наполовину.

Другие ограничительные меры в регионе сохраняются.

Жители и все находящиеся на территории Верхневолжья обязаны использовать маски или респираторы при нахождении в общественном транспорте, такси, железнодорожном транспорте. Эти же требования касаются и водителей, работающих в сфере пассажирских перевозок.

Масочный режим по-прежнему обязаны соблюдать в ведомствах, организациях здравоохранения, культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей. При этом собственники организаций торговли обязаны обеспечивать на территории своих объектов соблюдение гражданами требований по использованию масок.

В объектах общественного питания обязательны проведение термометрии, дезинфекции столов, соблюдение социальной дистанции, наличие обеззараживателей воздуха.

На предприятиях и организациях также действуют требования по измерению температуры сотрудников, дезинфекции помещений, соблюдению социальной дистанции, использованию масок, наличию санитайзеров.

Пресс-служба Правительства Тверской области