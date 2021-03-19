Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 марта 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 33 933 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 123 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 64 176 жителей региона, за последние сутки – 1 340 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 620 857, в том числе за последние сутки их проведено 2 335.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 36 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 499 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

703 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 11 534

Конаковский район 2540

Вышневолоцкий городской округ 2005

Ржев 1980

Торжок 1546

Калининский район 1500

Кимры 1463

Бологовский район 974

Лихославльский район 792

Бежецкий район 774

Нелидовский городской округ 766

Осташковский городской округ 754

Старицкий район 728

Торопецкий район 703

Кашинский городской округ 693



Калязинский район 674

Весьегонский муниципальный округ 587

Максатихинский район 586

Андреапольский муниципальный округ 501

Торжокский район 456

Кувшиновский район 408

Западнодвинский муниципальный округ 381

Зубцовский район 360

Оленинский муниципальный округ 356

Спировский район 341

Рамешковский район 323

Ржевский район 285

Селижаровский муниципальный округ 262

ЗАТО Озёрный 248

Кимрский район 233

Фировский район 199

Сонковский район 181

Краснохолмский муниципальный округ 172

Бельский район 158

Лесной муниципальный округ 149

Кесовогорский район 143

Жарковский район 101

Пеновский муниципальный округ 96

Молоковский район 82

Сандовский муниципальный округ 75

Удомельский городской округ 26

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области