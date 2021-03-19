Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 марта 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 33 933 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 123 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 64 176 жителей региона, за последние сутки – 1 340 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 620 857, в том числе за последние сутки их проведено 2 335.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 36 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 499 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
703 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 11 534
Конаковский район 2540
Вышневолоцкий городской округ 2005
Ржев 1980
Торжок 1546
Калининский район 1500
Кимры 1463
Бологовский район 974
Лихославльский район 792
Бежецкий район 774
Нелидовский городской округ 766
Осташковский городской округ 754
Старицкий район 728
Торопецкий район 703
Кашинский городской округ 693
Калязинский район 674
Весьегонский муниципальный округ 587
Максатихинский район 586
Андреапольский муниципальный округ 501
Торжокский район 456
Кувшиновский район 408
Западнодвинский муниципальный округ 381
Зубцовский район 360
Оленинский муниципальный округ 356
Спировский район 341
Рамешковский район 323
Ржевский район 285
Селижаровский муниципальный округ 262
ЗАТО Озёрный 248
Кимрский район 233
Фировский район 199
Сонковский район 181
Краснохолмский муниципальный округ 172
Бельский район 158
Лесной муниципальный округ 149
Кесовогорский район 143
Жарковский район 101
Пеновский муниципальный округ 96
Молоковский район 82
Сандовский муниципальный округ 75
Удомельский городской округ 26
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области