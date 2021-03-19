В Твери впервые вручат Всероссийскую премию имени Андрея Дементьева

20 марта в Твери состоится вручение первой Всероссийской премии имени Андрея Дементьева, что станет одним из событий празднования Всемирного дня поэзии. Она учреждена Правительством Тверской области и Домом поэзии Андрея Дементьева.

Всероссийский уровень премии даёт возможность тверским поэтам соревноваться на широкой платформе, учиться друг у друга и иметь представление о том, что происходит в современной поэтической жизни.

«Учреждение премии – важная часть работы по увековечению памяти нашего выдающегося земляка Андрея Дмитриевича Дементьева, человека, который родился и трудился на тверской земле», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участниками конкурса стали представители Алтайского края, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Амурской, Ярославской, Воронежской, Орловской, Смоленской и других областей.

В состав жюри Премии вошли главный редактор журнала «Юность», писатель Сергей Шаргунов; поэт и публицист, лауреат премии А.И. Солженицына Юрий Кублановский; журналист, фотограф Екатерина Рождественская; поэт, писатель, переводчик Марина Кудимова; критик, обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский; публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов; поэт, автор музыкальных произведений Джохан Поллыева; художественный руководитель «Дома поэзии Андрея Дементьева» Анна Пугач.

Награждение победителей в двух номинациях, а также обладателей специальных призов пройдёт в Тверской академической областной филармонии. Начало в 18.00.

Победителям будут вручены дипломы, а также памятный знак, фрачный значок, изготовленный на Волго-Вятском монетном дворе, и денежная премия. Размер премии в номинации «Молодой поэт» - 300 тыс. рублей, в номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» – 700 тыс. рублей.

Церемония награждения пройдет перед началом моноспектакля «Лица. Эффект отсутствия» в исполнении певца, поэта, композитора Марка Тишмана. В постановке переплетены времена, судьбы, характеры и истории самых разных людей. Спектакль с аншлагом идёт в Московском государственном театре «У Никитских ворот». Билеты на спектакль продаются в кассах филармонии и Доме поэзии.

Пресс-служба Правительства Тверской области