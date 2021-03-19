МИТРОПОЛИТ СНОВА ПРИЕХАЛ В ГОСТИ

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил визит в Конаковский район. Он уже побывал у нас в самом начале марта, в канун женского праздника. Следующий приезд состоялся в минувшую субботу. Он побывал в Карачарове и Конаковской хоровой школе мальчиков и юношей.

В церкви Петра и Павла в Карачарове архипастыря по традиции хлебом-солью встретили учащиеся хоровой школы мальчиков и юношей, организованной настоятелем прихода протоиереем Вадимом Махновским.

Митрополит Амвросий совершил на приходе Божественную литургию в сослужении Благочинного Конаковского церковного округа протоиерея Петра Дубяго, настоятеля церкви, духовенства храма.

По окончании литургии Вадим Махновский тепло приветствовал архипастыря. Митрополит в ответном слове отметил, что давно наслышан о ХШМиЮ из Конаковского района и благословил участие хора в фестивале архиерейских хоров. Кроме того, Амвросий пригласил хор мальчиков и юношей и на свои богослужения в Твери.

- Я очень люблю церковное пение, с малого детства сначала подпевал клиросу, потом уже сам пел на клиросе, будучи школьником, управлял клиросом, а затем уже хорами академическими и хором Сретенского монастыря. Поэтому для меня, конечно, всё, что связано с музыкой, всегда отзывается в сердце очень большой радостью, - отметил Митрополит.

После богослужения Митрополит вместе с Благочинным и настоятелем прихода посетил хоровую школу мальчиков и юношей в Конаково. Хоровые коллективы исполнили концерт для гостей.

После визита в музыкальную школу глава Тверской митрополии встретился и пообщался с главой Конаковского района Олегом Лобановским, первым заместителем главы администрации Натальей Василенко, заместителем главы администрации по социальной политике Аггюль Бородиной, начальником управления образования Михаилом Кожеховым.