В Бежецке построят дом-интернат нового типадля пожилых людей и инвалидов

18 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание о реновации в Тверской области стационарных учреждений социального обслуживания населения.

Поддержка старшего поколения – одно из приоритетных направлений национального проекта «Демография», который реализуется в рамках Стратегии 2024, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. По поручению главы государства предусмотрена реновация домовв системе соцзащиты для людей преклонного возраста.

«Это должны быть комфортные современные учреждения. На прилегающей территории важнопредусмотреть места для прогулок, физической активности, необходимую для пожилых людей инфраструктуру», – считает Игорь Руденя.

Дома-интернаты нового типа - это пансионы малой вместимости, спроектированные с учетом нужд пожилых людей. Предполагается, что первый такой дом-интернат будет построен в Бежецке. Уже определен соответствующий земельный участок площадью 2,6 га. Он находится в черте города и подключен ко всем необходимым коммуникациям.

В 2021 годупланируется разработать проектно-сметную документацию, провести госэкспертизу, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на середину 2023 года.

В Тверской области для людей преклонного возраста действуют различные виды социальной помощи. Это компенсация затрат на изготовление и ремонт зубных протезов, материальная помощь в трудной жизненной ситуации, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, «социальный автомобиль», прокат средств адаптации,услуги юриста и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области