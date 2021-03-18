Школьникам Твери представили документальный фильм об уроженцах тверской земли – защитниках Севастополя

18 марта в Тверской области проходят мероприятия в честь седьмойгодовщинывоссоединения Крыма с Россией. Всего к этой дате в регионе приурочено порядка80 мероприятий, часть из которых продолжатся и 19 марта. В частности, в Императорском путевом дворце состоится телемост между молодежью Верхневолжья и Севастополя.

«Сегодня в составе Российской Федерации Республика Крым и город Севастополь уверенно развиваются, восстанавливают и наращивают экономический, социальный, культурный, туристический потенциал. Тверская область сотрудничает с Республикой Крым и Севастополем по ряду важных направлений, объединяя усилия во благо развития всей нашей страны. Уверен, что это сотрудничество будет успешным и в дальнейшем», -считает Губернатор Игорь Руденя.

18 марта в областной столице в библиотеке имени С. Дрожжина состоялась презентация альбома о Севастополе, а также показ фильма «Рядовой Отечества».

Мероприятие было организовано благотворительным фондом «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной». Его участниками стали десятиклассники школы №42 города Твери.

Документальная картина «Рядовой Отечества», автором идеи и сценария которой является директор Фонда, протоирей Роман Манилов, повествует о крестьянах Тверской губернии - защитниках Севастополяв годы Крымской войны. Перед показом киноленты Роман Манилов рассказал школьникам об исторической связи Твери и Севастополя.

Верхневолжье и Севастополь объединяют имена и судьбы многих знаменитых уроженцев тверской земли. Прежде всего, это один из руководителей обороны Севастополя в годы Крымской войны, начальник штаба Черноморского флота, вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, погибший и похороненный в Севастополе.

12 улиц, набережных и площадей города названы в честь тверских воинов – адмиралов, генералов, офицеров и рядовых – защитников Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн. В каждом музее Севастополя размещены экспозиции о наших земляках, установлено более 10 мемориальных досок и памятников, увековечивающих память о знаменитых уроженцах Верхневолжья. Два учебных заведения города носят имена тверских героев. Это школа №26 им. Екатерины Бакуниной и Педагогический колледж им. Петра Менькова – тверского дворянина, генерала, участника Крымской войны.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии.За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан. 18 марта Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации. 21 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России, а также федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав России.

Пресс-служба Правительства Тверской области