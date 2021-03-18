Владислав Шориков: «Инициативы Игоря Рудени по изменениям федерального закона о занятости экономически выверены»

Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков считает, что предложения, которые сегодня на селекторном совещании «Единой России» озвучил губернатор Игорь Руденя, будут положительно восприняты и работниками, и работодателями.

«Все инициативы губернатора экономически выверены. Важно, что при обсуждении вопросов занятости населения предлагается поддержка работодателям. Глава региона, говоря о профориентационной работе и использовании труда подростков в каникулярное время, подводит под эти задачи четкие законодательные и экономические основания, которые повышают заинтересованность предприятий в совместной с властью деятельности по укреплению кадрового потенциала экономики региона», – считает Владислав Шориков.

Напомним, 18 марта губернатор Игорь Руденя, который также является секретарем Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», озвучил ряд предложений на селекторном совещании, посвященном внесению изменений в федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации». В режиме видеоконференцсвязи его провел секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Игорь Руденя отметил, что, особое внимание в обеспечении занятости нужно уделять отдельным категориям населения, в частности, многодетным семьям. Губернатор предложил предоставлять субсидии работодателям при трудоустройстве родителей, воспитывающих троих и более детей.

«Многодетным родителям требуется дополнительное внимание со стороны власти», – подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона также предложил ввести на федеральном уровне компенсацию работодателям части затрат на заработную плату подросткам, трудоустроенным у них в период каникул. Такая программа успешно работает в Тверской области.

Кроме того, Игорь Руденя предложил компенсировать затраты при реализации на предприятиях программ, по которым старшеклассники могли бы получить свою первую специальность.

Еще один вопрос, который обозначил на совещании губернатор, касается сохранения выплаты пенсии по потере кормильца подросткам при их трудоустройстве.