Тверская область готовится к празднованию 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского

18 марта Губернатор Игорь Руденя провёл первое заседание организационного комитета по подготовке к проведению мероприятий, посвящённых 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Это событие федерального масштаба привлечёт в тверской регион паломников со всей России.

Мероприятия в честь памятной даты будут проходить в течение нескольких месяцев 2021 года и охватят Тверь, Калязин, Кашин и ряд других городов Верхневолжья. Главные торжества состоятся 8 июня.

«Верхневолжье - это территория, которая имеет огромное культурное и историческое значение. Калязин, Кашин и другие города Тверской области, – это не просто исторические центры в прошлом, это хранители великого наследия»,- отметил Игорь Руденя.

На заседании рассмотрен план проведения культурно-массовых мероприятий, куда вошли выставки, концерты, художественные конкурсы. Глава региона поручил дополнить его содержательными событиями, популяризирующими в масштабах страны духовное наследие святого Макария Калязинского и древней тверской земли. Также, по словам главы региона, необходимо предусмотреть просветительские мероприятия для подрастающего поколения.

Одним из главных событий празднования станет XXII Волжский крестный ход, который в этом году будет посвящён обретению мощей святого преподобного Макария Калязинского.

Игорь Руденя отметил, что во время подготовки должны быть решены вопросы ремонта объектов, где пройдут основные торжества, благоустройства прилегающей территории и приведения в нормативное состояние подъездов к местам проведения мероприятий.

Также был дан ряд поручений по обеспечению безопасности в период проведения массовых мероприятий, организации медицинского обслуживания участников торжеств, подготовке волонтеров и размещению паломников.

Преподобный Макарий Калязинский родился в селе Грибково (Кожино) близ города Кашина. С юных лет стремился к монашеству. Сначала постригся в иноки в Николаевском Клобуковском монастыре. Но позже оставил городскую обитель и вместе с семью иноками основал уединенную пустынь под Кашином между двумя озерами вблизи Волги. Там был воздвигнут храм во Имя Пресвятой Троицы, игуменом стал Макарий Калязинский. Преставился преподобный 30 марта (17 марта по старому стилю)1483 года.

«Макария Калязинского можно поставить в один ряд с Михаилом Тверским, Анной Кашинской и другими святыми. В своё время он прославился и как целитель, и как пророк, как подвижник. И это отмечали не только простые люди, которые приходили за помощью в монастырь, но и выдающиеся церковные деятели», - рассказала декан исторического факультета Тверского госуниверситета Татьяна Леонтьева.

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. На Московском Соборе 1547 года Макарий Калязинский причислен к лику святых.

Пресс-служба Правительства Тверской области