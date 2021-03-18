Андрей Дмитриев: «Инициативы Игоря Рудени в сфере занятости укрепят кадровый потенциал региона»

Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Дмитриев считает правильными и необходимыми инициативы губернатора Игоря Рудени по внесению изменений в федеральный закон о занятости населения.

«Как инициатор профориентационного проекта «Перспектива. 21 век» в Тверской области полностью поддерживаю инициативы губернатора Игоря Рудени. Предприятия региона, принимающие участие в профориентационной работе, наставничестве должны иметь законодательно закрепленное право принимать у себя на производствах учащихся школ. Важна государственная поддержка работодателей и при трудоустройстве подростков на время каникул. На уровне нашего региона такая программа уже внедрена, хорошо, если этот опыт будет тиражирован на всю Россию. Все это в целом будет способствовать закреплению молодежи в тверских вузах и ссузах, дальнейшему трудоустройству молодых специалистов на предприятиях региона. Сегодня многие выпускники ищут работу в других регионах, потому что не имеют полной информации о потенциале современных высокотехнологичных предприятий Верхневолжья. Поправки в федеральный закон, предложенные губернатором, помогут исправить эту ситуацию и укрепит кадровый потенциал региона», – считает Андрей Дмитриев.

Также лидер тверских промышленников и предпринимателей поддержал предложение Игоря Рудени о субсидировании работодателей, которые трудоустраивают родителей, воспитывающих троих и более детей, так как эта помощь в конечном итоге положительно скажется на благосостоянии многодетных семей.

Напомним, 18 марта губернатор Игорь Руденя, который также является секретарем Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», озвучил ряд предложений на селекторном совещании, посвященном внесению изменений в федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации». В режиме видеоконференцсвязи его провел секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Игорь Руденя отметил, что, особое внимание в обеспечении занятости нужно уделять отдельным категориям населения, в частности, многодетным семьям. Губернатор предложил предоставлять субсидии работодателям при трудоустройстве родителей, воспитывающих троих и более детей.

«Многодетным родителям требуется дополнительное внимание со стороны власти», – подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона также предложил ввести на федеральном уровне компенсацию работодателям части затрат на заработную плату подросткам, трудоустроенным у них в период каникул. Такая программа успешно работает в Тверской области.

Кроме того, Игорь Руденя предложил компенсировать затраты при реализации на предприятиях программ, по которым старшеклассники могли бы получить свою первую специальность.

Еще один вопрос, который обозначил на совещании губернатор, касается сохранения выплаты пенсии по потере кормильца подросткам при их трудоустройстве.