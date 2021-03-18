Федерация Тверских профсоюзов поддержала предложения Игоря Рудени в закон о занятости населения

Председатель Федерации Тверских профсоюзов Раиса Виноградова считает, что инициативы по внесению изменений в федеральный закон о занятости населения, с которыми сегодня выступил губернатор, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя, являются продолжением политики главы Верхневолжья по поддержке молодежи и семей с детьми.

«Предложение субсидировать работодателей, принимающих на работу многодетных родителей, полностью соответствует курсу на комплексное решение демографических задач, который губернатор Игорь Руденя последовательно реализует уже в течение пяти лет», – отметила Раиса Виноградова.

Лидер тверских профсоюзов также подчеркнула значимость инициативы Игоря Рудени о государственной поддержке работодателей, участвующих в организации летней занятости подростков и мероприятиях по профориентации старшеклассников.

Кроме того, Раиса Виноградова отметила, что на совещании получило поддержку и предложение тверских профсоюзов о повышении доступности услуг службы занятости за счет возможности их получения не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания граждан.

Напомним, 18 марта губернатор Игорь Руденя, который также является секретарем Тверского регионального отделения партии «Единая Россия», озвучил ряд предложений на селекторном совещании, посвященном внесению изменений в федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации». В режиме видеоконференцсвязи его провел секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Игорь Руденя отметил, что, особое внимание в обеспечении занятости нужно уделять отдельным категориям населения, в частности, многодетным семьям. Губернатор предложил предоставлять субсидии работодателям при трудоустройстве родителей, воспитывающих троих и более детей.

«Многодетным родителям требуется дополнительное внимание со стороны власти», – подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона также предложил ввести на федеральном уровне компенсацию работодателям части затрат на заработную плату подросткам, трудоустроенным у них в период каникул. Такая программа успешно работает в Тверской области.

Кроме того, Игорь Руденя предложил компенсировать затраты при реализации на предприятиях программ, по которым старшеклассники могли бы получить свою первую специальность.

Еще один вопрос, который обозначил на совещании губернатор, касается сохранения выплаты пенсии по потере кормильца подросткам при их трудоустройстве.