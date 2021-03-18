Игорь Руденя выступил с инициативами по совершенствованию федерального законодательства в сфере занятости населения

Губернатор Тверской области Игорь Руденя, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» озвучил ряд предложений на селекторном совещании, посвящённом внесению изменений в федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации». В режиме видеоконференцсвязи его провёл секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

На совещании речь шла о новациях, направленных на упрощение процедур трудоустройства, модернизацию служб занятости, формирование единого рынка труда.

Игорь Руденя отметил, что Тверская область поддерживает изменения в закон, которые направлены на повышение возможностей трудоустройства для граждан России. По мнению главы региона, особое внимание в обеспечении занятости нужно уделять отдельным категориям населения, в частности, многодетным семьям. Губернатор Тверской области предложил предоставлять субсидии работодателям не только при трудоустройстве женщин с маленькими детьми, инвалидов и выпускников учреждений профессионального образования, но и родителей, воспитывающих троих и более детей.

«Многодетным родителям требуется дополнительное внимание со стороны власти», - подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона также обратил внимание на необходимость поддержки трудоустройства подростков в период каникул. В Тверской области уже несколько лет действует программа, по которой региональное Правительство компенсирует работодателям до половины затрат на заработную плату трудоустроенным у них подросткам. Благодаря этому механизму в 2020 году в Верхневолжье на каникулах смогли подработать около 2500 тысяч подростков. Подобную поддержку нужно ввести и на федеральном уровне, считает Губернатор.

Кроме того, Игорь Руденя предложил компенсировать затраты при реализации на предприятиях программ, по которым старшеклассники могли бы получить первую специальность.

Губернатор обозначил на совещании еще один важный вопрос, касающийся подростков, получающих пенсию по потере кормильца.

«Когда они, в случае трудоустройства, начинают получать зарплату, выплата пенсии по потере кормильца приостанавливается. Мы предлагаем не прекращать эти выплаты, чтобы заработок ребенка плюсовался к тем средствам, которые он уже получает», – сказал Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области