Игорь Руденя поставил перед главами муниципалитетов задачи по безаварийному прохождению половодья и обеспечению безопасности в пожароопасный период

18 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области в формате селекторного совещания с главами муниципальных образований региона. Также рассмотрена паводковая ситуация в Верхневолжье. Участие в заседании приняли руководители региональных министерств и ведомств, федеральных структур.

«От нашей эффективной работы по обеспечению безаварийного прохождения весеннего половодья, оперативного регулирования уровня воды в водоёмах Тверской области во многом будет зависеть пожароопасная обстановка в регионе в весенне-летний период. Должен быть обеспечен круглосуточный осмотр мест пропуска воды», - отметил Игорь Руденя.

В Тверской области подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья началась заблаговременно. В начале февраля был утверждён комплексный план мероприятий по данному направлению.

Для мониторинга паводковой обстановки действуют 20 гидрологических постов на водных объектах тех районов, где существует риск подтопления населенных пунктов.

Организовано взаимодействие по обмену данными о прохождении весеннего паводка с граничащими регионами, что позволит своевременно регулировать режим работы водохранилищ.

Во всех муниципалитетах под контролем Главного управления МЧС России по Тверской области проходят смотры сил и средств. Предполагается, что в состав группировки, которая при необходимости будет работать в местах подтоплений, будет включено почти 9 тысяч человек, более 3500 единиц техники, плавсредства, летательные аппараты. Взаимодействие всех ответственных ведомств обеспечивает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тверской области.

Губернатор обозначил ключевые задачи перед главами 11 муниципалитетов, где существует риск подтопления – обеспечить работу систем оповещения и информирования граждан, на случай необходимости подготовить пункты временного размещения и эвакуации людей. Традиционно в зоне риска весной оказываются Осташковский, Вышневолоцкий и Нелидовский городские округа, Максатихинский, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы, Андреапольский, Западнодвинский и Пеновский муниципальные округа, садовые товарищества Калининского района.

Также, по словам главы региона, во всех районах должен быть обеспечен контроль за состоянием дорожной сети и систем водоотвода. Игорь Руденя подчеркнул: разрушения дорожного полотна и инженерных сооружений, проходящих под дорогами, недопустимы.

В Тверской области насчитывается более 1200 мостов, почти 32 тыс. водопропускных сооружений. Ведется расчистка водопропускных труб, элементов водоводов. Данные ежесуточного мониторинга состояния дорог и мостов направляются в ГУ МЧС России по Тверской области и Дорфонд региона.

Кроме того, в Тверской области сформирована комплексная система подготовки к противопожарному периоду, обеспечивающая защиту лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населённых пунктов от пожаров.

Определены территории повышенного риска, ведётся обводнение торфяников, организован мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях.

В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут почти 2000 сотрудников различных ведомств, включая 330 сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области, и порядка 1000 единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК, охотпользователей и недропользователей, добровольных пожарных формирований.

Игорь Руденя поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль и обеспечить весь комплекс мероприятий по подготовке к прохождению пожароопасного периода и профилактике пожаров.

Также, по словам главы региона, необходимо обеспечить опашку населённых пунктов, очистку пожарных водоёмов и подъезды к ним, содержание в проезжем состоянии дорог к населённым пунктам, включая отдалённые поселения. При наступлении благоприятной погоды, как отметил Игорь Руденя, должны быть проведены субботники по уборке территорий, с начала апреля обеспечена комплексная информационная кампания среди населения по профилактике природных пожаров и палов сухой травы, на протяжении всего пожароопасного периода должно быть организовано патрулирование мест массового отдыха людей.

Пресс-служба Правительства Тверской области