Разработка представителя Тверской области признана лучшим региональным технологическим проектом на «Стартап-туре 2021»

В региональном конкурсе технологических проектов «Стартап-тура 2021» победу одержала разработка представителя Тверской области Даниила Гудкова. В списке лучших также ещё один тверской предприниматель - Евгений Фаянс. Победитель и призёры конкурса были объявлены на церемонии закрытия всероссийского «Стартап-тура 2021», который проходил в Твери в онлайн-формате 17 марта.

Масштабное событие в сфере технологического предпринимательства было организованно Инновационным центром «Сколково». В полуфинале регионального конкурса технологических проектов были представлены команды из Твери, Редкино, Москвы и Смоленска. От Верхневолжья это как образовательные организации – детский технопарк «Кванториум», ТвГУ и ТвГТУ, так и компании – «ТЖБИ – 4», «Русский свет», ИП Гудков, «Сантехник-Ф» и другие. Всего от Тверской области в полуфинал вышли 12 инновационных проектов.

«Высокотехнологичным производством, которое связано с развитием общества и личности, занимаются молодые и инициативные люди, которые по-новому мыслят. Мы понимаем, что важно поддерживать это направление развития. Мы снизили в 3 раза размер налоговых ставок для предприятий, которые работают в сфере IT-технологий, создали Центр государственной поддержки бизнеса, в том числе высокотехнологичных компаний», – отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя, приветствуя участников «Стартап-тура 2021».

Проект победителя конкурса Даниила Гудкова – это разработка интерактивной музыкальной установки. Пользователи смогут самостоятельно сочинять музыку и попробовать себя в роли диджеев. Планируется, что использовать разработку смогут как дети для развлечения и обучения основам музыкального образования, так и взрослые.

До участия в «Стартап-туре» Даниил Гудков работал над программой дополненной реальности в ОАЭ, затем - над проектом виртуальной реальности для «Диснея». С началом пандемии открыл производство масок рециркуляторов воздуха.

Евгений Фаянс, директор компании «Сантехник-Ф», разработал оголовок для скважин, который препятствует попаданию в воду грязи и пыли, другой жидкости. В отличие от других он за счёт конусной конструкции подходит для любой скважины бытового назначения от 16 до 32 мм. Кроме того, это единственный оголовок, умеющий уплотнять кабели прямоугольного сечения. Разработка может использоваться в быту при устройстве скважин.

Победитель конкурса получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей, финалистов также пригласят на крупнейшую в России и СНГ стартап-конференцию Startup Village.

«Я рад отметить, что Тверская область активно занимается инновационной деятельностью, что в регионе есть венчурный фонд, способствующий этому процессу, есть решения по льготной поддержке инновационных компаний, принятые на региональном уровне», - сказал Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Во время «Стартап-тура» представители Правительства Тверской области и Фонда «Сколково» запланировали еще один визит специалистов Фонда для разработки дополнительных мер поддержки инновационных компаний Верхневолжья. В частности, планируется обсудить открытие на территории региона представительства Фонда, которое сможет оказывать необходимую помощь местному бизнесу, а также участие Фонда «Сколково» в реализации проекта по созданию IT-технопарка в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области