2020 дорожных знаков и 195 светофоров установили в муниципалитетах Тверской области по дорожному нацпроекту в 2020 году

В 2020 году в Тверской области на дорогах местного значения установлено 2020 дорожных знаков и 195 светофоров. Работы выполнены по

национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», одна из основных задач которого - сокращение к 2024 году смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.

«Для достижения этих результатов необходимо обеспечить развитие автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, синхронизацию ремонта дорог с мероприятиями по установке дорожных знаков, освещению трасс, организации пешеходных переходов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На дорогах в районах для обеспечения безопасности участников движения помимо знаков и светофоров также установлено 8 тыс. погонных метров пешеходных ограждений и 45,9 тыс. погонных метров элементов освещения, обустроено 150 искусственных неровностей.

На эти цели из областного и местных бюджетов выделено 105 млн рублей. Объем и места установки определены органами местного самоуправления и Управлением ГИБДД УМВД России по Тверской области.

На региональных автодорогах Тверской области, отремонтированных по нацпроекту, для обеспечения безопасности дорожного движения установили сигнальные столбики, Г-образные опоры для дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход», барьерное ограждение, дорожные знаки, а также нанесли дорожную разметку термопластиком, вблизи пешеходных переходов - шумовые полосы.

Работы по обеспечению безопасности дорожного движения продолжатся в текущем году. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 306 км региональных автодорог и улиц Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области