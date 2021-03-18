В Тверской области определят лучших сотрудников индустрии туризма

Федеральное агентство по туризму объявляет о старте ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Региональный этап в Тверской области пройдет в апреле 2021 года.

«Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать европейский опыт», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Лучшие представители сферы гостеприимства будут определены в четырех номинациях: лучший работник службы приема и размещения гостиницы, лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подноминация: лучший менеджер по детско-юношескому туризму), лучший экскурсовод, лучший специалист сферы эксплуатации номерного фонда (горничная).

Заявки на участие принимаются до 31 марта на адрес электронной почты Министерства туризма Тверской области mintur@tverreg.ru. Перечень документов, необходимых для участия, опубликован на официальном сайте ведомства.

Дополнительную информацию можно узнать у контактных лиц в Министерстве туризма по телефонам 32-24-39 или 34-39-08.

В 2020 году на федеральном этапе конкурса за звание лучшего специалиста в сфере туризма боролись 136 человек из 45 регионов страны. По итогам конкурса представители Тверской области завоевали две награды.

В номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» соревновались 17 представителей профессии со всей России. Победу одержала сотрудница отеля «Оснабрюк» в Твери Елена Ананьева.

В числе призеров еще один представитель Верхневолжья. Директор туристической компании «Кашин-Град» Алексей Столяров занял второе место в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму».

Победитель и призер всероссийского этапа получили денежное поощрение в размере 100 и 80 тысяч рублей соответственно.

Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Вопрос повышения квалификации кадров в сфере туризма является одним из приоритетных в развитии отрасли. Конкурс призван повысить престиж профессий, создать конкуренцию среди лучших представителей своего дела и привлечь внимание работодателей к необходимости повышения квалификации персонала.

Пресс-служба Правительства Тверской области